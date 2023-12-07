Son Dakika: Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika gelişmesi... Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 07:55
Son Dakika: Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı ifade edildi.

 


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