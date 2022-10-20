Son Dakika: Beyaz Saray'dan İran'a büyük suçlama! "Rusya'ya füze sistemi satabilirler"

Son dakika gelişmesi... Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit ederek Moskova'nın, bu ülkeden füze sistemleri de satın alabileceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 21:06
Son Dakika: Beyaz Saray'dan İran'a büyük suçlama!
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Beyaz Saray, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirterek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil" açıklamasını yaptı.

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