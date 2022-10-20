Son Dakika: Beyaz Saray'dan İran'a büyük suçlama! "Rusya'ya füze sistemi satabilirler"

20 Ekim 2022 Perşembe, 21:06

Beyaz Saray, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirterek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil" açıklamasını yaptı.

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