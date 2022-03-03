Son Dakika: Beyaz Saray'dan Zelenski'nin çağrısına karşılık
Son dakika gelişrmesi... Beyaz Saray, (Zelenski'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu adımı atmayacaklarını bildirdi.
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