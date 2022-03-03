Son Dakika: Beyaz Saray'dan Zelenski'nin çağrısına karşılık

Son dakika gelişrmesi... Beyaz Saray, (Zelenski'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu adımı atmayacaklarını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2022 Perşembe, 21:44
Son Dakika: Beyaz Saray'dan Zelenski'nin çağrısına karşılık
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