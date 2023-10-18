Son dakika: Biden-Netanyahu görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 18.10.2023 - 18:14

Güncelleme: 18.10.2023 - 18:14

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de bulunan Al Ahli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası Mısır, Ürdün ve Filistin'in görüşmeyi iptal etmesinin ardından İsrail'e gitti.

İsrail'in Tel Aviv kentinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından piste karşılanan Biden, Gazze'deki durumu görüşmek üzere havaalanından ayrıldı.

Biden ve Netanyahu'nun, İsrail'deki görüşmesi sona ererken, Biden bazı açıklamalarda bulundu.

Reuters'ın Tel Aviv'den aktardığı habere göre, Biden, "İsrail'e yalnız değilsiniz mesajıyla geldiğini" söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği "Aksa tufanı" operasyonunu değerlendiren Biden, "Hamas saldırsı, İsrailliler arasında derin yaralar açtı" dedi.



Biden, "Hamas saldırısını, mantıklı göstermeye çalışmanın ve mazur görmenin mümkün olmadığını" belirtti.

İsrail'in Yahudiler için yeniden güvenli bir yer olması gerektiğini söyleyen Biden, ABD Kongresi'nden İsrail için benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğini vurguladı.



Filistin halkının da büyük acı çektiğini ifade eden Biden, Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım yapılacağını ve yapılacak yardım için 100 milyon dolarlık fon tahsis edileceğini açıkladı. Biden, Filistinlilerin büyük çoğunluğunun Hamas'lı olmadığına dikkat çekti.

İsrail Savunma Kuvvetleri ile ortak açıklama yapan Biden, "Edindiğimiz bi·lgi·lere göre Gazze'deki· hastane patlamasının 'teröri·st grup' tarafindan atılan hatalı bir roket sonucu meydana geldi" dedi.

ABD'nin İsrail'in arkasında olduğunu belirten Biden, "Diğer uluslar ya da düşman aktörler, İsrail'e saldırmayı düşünmemesi gerek" uyarısında bulundu.