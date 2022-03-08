Son dakika... Biden'ın ardından... Putin imzaladı
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılı boyunca bazı hammadde ve ürünlerin ihracatına kısıtlama getirdi.
Rusya, birçok batılı ülkenin kendisine uyguladığı yaptırımlara aynı şekilde karşılık vermeyi planlıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Rusya'daki üretimin sekteye uğramaması hem de kendilerine ekonomik ambargo uygulayan ülkelere karşılık verilmesi anlamında Rusya'da üretilen çeşitli hammaddelerin başka ülkelere ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.
KREMLİN AÇIKLADI
Kremlin tarafından yayınlanan kararnameye göre, "31 Aralık 2022'ye kadar özel ekonomik önlemlerin uygulanmasının sağlanmasına. Rusya Federasyonu toprakları dışına ihracatın, Rusya Federasyonu topraklarına ürün ve hammadde ithalatının yasaklanması. Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır" denildi.
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