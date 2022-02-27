Son dakika: BM Ukrayna Temsilcisi Kislitsa açıklama yapıyor

Son dakika: BM Ukrayna Temsilcisi Kislitsa açıklamalarda bulundu. Hava saldırı nedeniyle birçok hastanenin çalışmalarını sürdüremediğini söyleyen Kislitsa, UNİCEF'ten yardım istediklerini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 23:56
Son dakika: BM Ukrayna Temsilcisi Kislitsa açıklama yapıyor
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Birleşmiş Milletler Ukrayna Temsilcisi Sergey Kislitsa, Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. 

Kislitsa'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

  • "Hava saldırıları nedeniyle birçok hastane normal çalışmalarını sürdürememektedir. "

  • "Rusya, askerlerinin öldüğünü ve esir alındığını inkar ediyor."

  • Kislitsa, UNİCEF'ten de yardım istediklerini belirtti.

  • "Ukrayna'ya yöneltilen silahlı saldırılara karşı direndik."

  • "Soykırım suçuna karşı her türlü önlemin alınması için talepte bulunuyoruz."

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