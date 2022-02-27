Son dakika: BM Ukrayna Temsilcisi Kislitsa açıklama yapıyor
Son dakika: BM Ukrayna Temsilcisi Kislitsa açıklamalarda bulundu. Hava saldırı nedeniyle birçok hastanenin çalışmalarını sürdüremediğini söyleyen Kislitsa, UNİCEF'ten yardım istediklerini belirtti.
Birleşmiş Milletler Ukrayna Temsilcisi Sergey Kislitsa, Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.
Kislitsa'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "Hava saldırıları nedeniyle birçok hastane normal çalışmalarını sürdürememektedir. "
- "Rusya, askerlerinin öldüğünü ve esir alındığını inkar ediyor."
- Kislitsa, UNİCEF'ten de yardım istediklerini belirtti.
- "Ukrayna'ya yöneltilen silahlı saldırılara karşı direndik."
- "Soykırım suçuna karşı her türlü önlemin alınması için talepte bulunuyoruz."
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