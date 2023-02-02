Son Dakika... Çavuşoğlu açıkladı: Verdikleri izni iptal ettiler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kuran yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:06
Son Dakika... Çavuşoğlu açıkladı: Verdikleri izni iptal ettiler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Büyükelçisinin dışişleri bakanlığına çağrılmasının ardından Türkiye'nin uyarılarının dikkate alındığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler" dedi.


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