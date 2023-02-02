Son Dakika... Çavuşoğlu açıkladı: Verdikleri izni iptal ettiler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kuran yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Büyükelçisinin dışişleri bakanlığına çağrılmasının ardından Türkiye'nin uyarılarının dikkate alındığını duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, "Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler" dedi.
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