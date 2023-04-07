Son dakika... Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak açıklama

Rusya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde destek ve dayanışma gösterdi.

Sergey Lavrov ile Yoğun bir gündemimiz var. Tahıl anlaşmasını ve bölgesel gelişmeleri konuştuk.

(Tahıl) BM ile Rusya arasında bir anlayış var. BM'nin bu konuda gayretleri var. Biz de bu gayretleri destekliyoruz. Rusya'nın bu konuda beklentilerini karşılamak gerekiyor. Tahıl anlaşmasının uzatılması için bu sorunların hepsinin giderilmesi gerekiyor.

(Türkiye-Suriye normalleşme) ir iki toplantıda tüm meselenin halledilemeyeceğini biliyoruz. İstişarelerin devam etmesi gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki süreçte Rusya'dan gelecek haberle (dışişleri bakanları düzeyinde toplantı) hareket edeceğiz.

Rusya ile birlikte Libya'nın şeffaf bir demokratik seçime hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Rusya ve diğer aktörler ile Libya'nın birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz.

(Güney Kafkasya) Rusya ile yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs konusunda da görüş alışverilerinde bulunduk.

Akkuyu dahil olmak üzere enerji iş birliği konularını da ele aldık. Turizm her zaman iş birliğimizin önemli bir unsuru.

(Deprem) Biz Türk dostlarımıza her türlü zorlukta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türk halkına en derin baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum.

Kilit konuları değerlendirdik. İlişkilerin verimli olması, iki ülke liderinin samimi diyalog gerçekleştirmesinden kaynaklanıyor.

(Akkuyu) Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecek. 27 Nisan'da santralin birinci blokuna nükleer enerji konuşlandıracağız.

(Türkiye-Suriye normalleşme süreci) Rusya'nın arabulucuğu ile gerçekleştiriliyor.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz.

Bugün Filistin meselesi de görüşüldü. Biz bir kez daha ilgili kararların uygulanması çağrısında bulunuyoruz. İki devlet olarak var oluşlarını devam ettirmeleri gerekiyor.

Ukrayna meselesini de ele aldık. Washington yapıcı olmayan siyaseti devam ettiriyor. Uluslararası alanda kendilerine rakip görmek istemiyorlar. Eşitlik prensibine aykırı davranıyorlar. Herkesin ABD çıkarlarına uymasını bekliyorlar.

İki bakanın açıklamalarının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI, TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ UZATILMASI

Ç avuşoğlu: Biliyorsunuz İstanbul Tahıl Anlaşması geçen sene temmuz ayında imzalanmıştı. Birkaç defa uzatıldı ama en son sizin de söylediğiniz gibi 120 gün değil 60 gün için uzatıldığını Rusya açıkladı. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde de toplam 110 personel var. Gemilerin gideceği ülkelere tahıl ürünlerinin ulaştırılması için önemli bir görev üstleniyor. Bugüne kadar Ukrayna'nın üç limanından 866 gemi, yaklaşık 27 milyon tondan fazla tahıl ve gıdayı sevk ettik. Sonuçta tabii bu dünyada bir gıda fiyatı istikrarının getirilmesine de önemli bir katkı sağladı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Erdoğan Sayın Putin'le her görüşmesinde en az gelişmiş ülkelere bu buğdayın gitmesi yönünde düşüncelerini vurguladılar. Rus tahılının bir miktarının Türkiye'ye getirilmesi ve burada un halinde öğütülerek en az gelişmiş ülkelere bu unun ulaştırılması konusunda bir işbirliği süreci başladı. Katar da buna destek veriyor. Dolayısıyla kriz devam ediyor, savaş devam ediyor ama bu tür adımlarla da dünya gıda krizinin en az düzeyde hissedilmesi için önemli çaba sarf ediyoruz.