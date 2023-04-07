Son dakika... Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak düzenlediği basın toplantısında "tahıl koridoru meselesini ele aldık" açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI, TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ UZATILMASI
Tabii burada Rus tahıl, gübre ve amonyağının da ihracatının sağlanması için BM ile Rusya arasında bir anlayış birliği var. Bunun da aynı şekilde sağlanması önem arz ediyor. Burada biz adil olmak zorundayız. Bazen bize siz Rusya'yı mı destekliyorsunuz diyorlar. Hayır biz Rusya'yı desteklediğimizden değil. Biz zaten Rusya'dan tahıl ve gübre ithal ediyoruz. Bu anlaşmanın devamı için varılan mutabakatların uygulanması gerekiyor. Bizim söylediğimiz bu. Biz hem Rusya tarafına hem Ukrayna tarafına tabii bu tahıl anlaşmasıyla diğer konuların ya da bu Rusya'nın taleplerinin karşılanmasıyla diğer bazı konuların birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyoruz. Kendi mecrasında esir takasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kendi mecrasıyla nükleer santralle ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz de kolaylaştırıyoruz, ev sahipliği yapıyoruz.
Bahar ayında savaşta tekrar bir tırmanma olacağına dair endişeleri biz de Türkiye olarak paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman şunu söylüyoruz: Bu savaşın kazananı olmaz, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu savaşın da müzakere ile sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz.
Lavrov: Gıda probleminin çözülmesinin ateşli taraftarları gübre ve tahılların yaptırımlara tabi olmadığından dem vursa da aslında bize şunu demeye çalışıyorlar: Siz gübrenizi, tahıllarınızı Rus tarım ürünlerinizi depolayın, hiçbir yere sevk edemeyeceksiniz. Dolayısıyla biz bu tahıl anlaşmasını bir kere uzattık, 120 günlük bir uzatmaydı fakat bu problemleri gerçek anlamda çözmek isteyen kimseyi görmediğimiz için ve artık vicdanlarına seslenmekten bıktığımız için gerginliğin tırmanmasına izin verdik. Anlaşmayı askıya aldık şimdi de 60 günlük bir uzatma söz konusu. Rus tarım ürünlerinin sevkiyatında herhangi bir gelişme olmazsa o zaman bu anlaşmaya ihtiyacımız var mı diye konuyu sorgulayacağız. Dayanışma koridorları diye AB'nin bir girişimi var. Avrupa girişimi şöyle bir şey teklif ediyor: Ukrayna tahıllarını ve ürünlerini Avrupa'ya ihraç etmek, kara yoluyla ihraç etmek istiyorlar. Giriş konuşmasında dediğim gibi bunu imtiyazlı bir şekilde yapacak aslında Avrupalıların kendi üreticileri bununla ilgili protestolar yapıyor. Onların çünkü ucuz Ukrayna tahıllarından dolayı pazar olumsuz yönde etkilendi.
Minsk anlaşmalarını Ukrayna'yı silahlandırma molası olarak kullandılar. Batı, Ukrayna'da Nazi ideolojisinin sıçramasına katkı sundu. Batı bunları Rusya'yı zayıflatmak, Ukrayna ve Rusya haklarının refaha ulaşmasını engellemek için yaptı.
Görüşmeler yapmaya hazırız ama mevcut realiteleri dikkate almaları lazım.
SURİYE-TÜRKİYE-İRAN-RUSYA BAKAN YARDIMCILARI TOPLANTILARI)
Lavrov: Normalleşme süreci için savunma bakanları, istihbarat başkanları ve bakan yardımcıları seviyesinde toplantıların yapılması başlı başına bir başarı. Uygun olan tarihleri belirleriz.
KUZEY AKIM BORU HATTINDAKI PATLAMALAR
Çavuşoğlu: Kuzey Akım boru hatlarına ciddi saldırılar oldu. Dünyada Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizini daha da tetikledi. Türkiyue olarak özellikle bölgemizde enerji krizinin etkilerini azaltmak için her ne kadar yeni bulduğumuz doğalgaz sistemimize önümüzdeki günlerde toplanacak olsa da hala dışa bağımlıyız. Bu saldırının kimin tarafından neden yapıldığına dair soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bu soruşturmanın uzmanlar tarafından oluşan bir kuruluş tarafından yapılöamsı gerekiyor. Tüm tarafların bunun içinde olması gerekiyor. Açık, şeffaf bir soruşturma mutlaka yapılmalıdır.
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