Son dakika... Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak düzenlediği basın toplantısında "tahıl koridoru meselesini ele aldık" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:07
Son dakika... Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak açıklama
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmek üzere Türkiye'ye geldi.
 
Rus mevkidaşı Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Sergey ile bugün tahıl koridoru meselesini de ele aldık. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önem arz ediyor bu anlaşma" ifadesinde bulundu. 

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Brüksel'de bir araya geldik, kendisini Türkiye'ye davet ettim.
 
Rusya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde destek ve dayanışma gösterdi. 
 
Sergey Lavrov ile Yoğun bir gündemimiz var. Tahıl anlaşmasını ve bölgesel gelişmeleri konuştuk.
 
(Tahıl) BM ile Rusya arasında bir anlayış var. BM'nin bu konuda gayretleri var. Biz de bu gayretleri destekliyoruz. Rusya'nın bu konuda beklentilerini karşılamak gerekiyor. Tahıl anlaşmasının uzatılması için bu sorunların hepsinin giderilmesi gerekiyor.
 
(Türkiye-Suriye normalleşme) ir iki toplantıda tüm meselenin halledilemeyeceğini biliyoruz. İstişarelerin devam etmesi gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki süreçte Rusya'dan gelecek haberle (dışişleri bakanları düzeyinde toplantı) hareket edeceğiz.
 
Rusya ile birlikte Libya'nın şeffaf bir demokratik seçime hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Rusya ve diğer aktörler ile Libya'nın birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz.
 
(Güney Kafkasya) Rusya ile yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz. 
 
Kıbrıs konusunda da görüş alışverilerinde bulunduk. 
 
Akkuyu dahil olmak üzere enerji iş birliği konularını da ele aldık. Turizm her zaman iş birliğimizin önemli bir unsuru.
 
Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Lavrov'un açıklamaları ise şu şekilde:
 
(Deprem) Biz Türk dostlarımıza her türlü zorlukta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türk halkına en derin baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum.
 
Kilit konuları değerlendirdik. İlişkilerin verimli olması, iki ülke liderinin samimi diyalog gerçekleştirmesinden kaynaklanıyor.
 
(Akkuyu) Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecek. 27 Nisan'da santralin birinci blokuna nükleer enerji konuşlandıracağız.
 
(Türkiye-Suriye normalleşme süreci) Rusya'nın arabulucuğu ile gerçekleştiriliyor. 
 
Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz.
 
Bugün Filistin meselesi de görüşüldü. Biz bir kez daha ilgili kararların uygulanması çağrısında bulunuyoruz. İki devlet olarak var oluşlarını devam ettirmeleri gerekiyor. 
 
Ukrayna meselesini de ele aldık. Washington yapıcı olmayan siyaseti devam ettiriyor. Uluslararası alanda kendilerine rakip görmek istemiyorlar. Eşitlik prensibine aykırı davranıyorlar. Herkesin ABD çıkarlarına uymasını bekliyorlar.
 
İki bakanın açıklamalarının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.
 

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI, TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ UZATILMASI

Çavuşoğlu: Biliyorsunuz İstanbul Tahıl Anlaşması geçen sene temmuz ayında imzalanmıştı. Birkaç defa uzatıldı ama en son sizin de söylediğiniz gibi 120 gün değil 60 gün için uzatıldığını Rusya açıkladı. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde de toplam 110 personel var. Gemilerin gideceği ülkelere tahıl ürünlerinin ulaştırılması için önemli bir görev üstleniyor. Bugüne kadar Ukrayna'nın üç limanından 866 gemi, yaklaşık 27 milyon tondan fazla tahıl ve gıdayı sevk ettik. Sonuçta tabii bu dünyada bir gıda fiyatı istikrarının getirilmesine de önemli bir katkı sağladı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Erdoğan Sayın Putin'le her görüşmesinde en az gelişmiş ülkelere bu buğdayın gitmesi yönünde düşüncelerini vurguladılar. Rus tahılının bir miktarının Türkiye'ye getirilmesi ve burada un halinde öğütülerek en az gelişmiş ülkelere bu unun ulaştırılması konusunda bir işbirliği süreci başladı. Katar da buna destek veriyor. Dolayısıyla kriz devam ediyor, savaş devam ediyor ama bu tür adımlarla da dünya gıda krizinin en az düzeyde hissedilmesi için önemli çaba sarf ediyoruz. 

Tabii burada Rus tahıl, gübre ve amonyağının da ihracatının sağlanması için BM ile Rusya arasında bir anlayış birliği var. Bunun da aynı şekilde sağlanması önem arz ediyor. Burada biz adil olmak zorundayız. Bazen bize siz Rusya'yı mı destekliyorsunuz diyorlar. Hayır biz Rusya'yı desteklediğimizden değil. Biz zaten Rusya'dan tahıl ve gübre ithal ediyoruz. Bu anlaşmanın devamı için varılan mutabakatların uygulanması gerekiyor. Bizim söylediğimiz bu. Biz hem Rusya tarafına hem Ukrayna tarafına tabii bu tahıl anlaşmasıyla diğer konuların ya da bu Rusya'nın taleplerinin karşılanmasıyla diğer bazı konuların birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyoruz. Kendi mecrasında esir takasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kendi mecrasıyla nükleer santralle ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz de kolaylaştırıyoruz, ev sahipliği yapıyoruz. 

Bahar ayında savaşta tekrar bir tırmanma olacağına dair endişeleri biz de Türkiye olarak paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman şunu söylüyoruz: Bu savaşın kazananı olmaz, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu savaşın da müzakere ile sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. 

Lavrov: Gıda probleminin çözülmesinin ateşli taraftarları gübre ve tahılların yaptırımlara tabi olmadığından dem vursa da aslında bize şunu demeye çalışıyorlar: Siz gübrenizi, tahıllarınızı Rus tarım ürünlerinizi depolayın, hiçbir yere sevk edemeyeceksiniz. Dolayısıyla biz bu tahıl anlaşmasını bir kere uzattık, 120 günlük bir uzatmaydı fakat bu problemleri gerçek anlamda çözmek isteyen kimseyi görmediğimiz için ve artık vicdanlarına seslenmekten bıktığımız için gerginliğin tırmanmasına izin verdik. Anlaşmayı askıya aldık şimdi de 60 günlük bir uzatma söz konusu. Rus tarım ürünlerinin sevkiyatında herhangi bir gelişme olmazsa o zaman bu anlaşmaya ihtiyacımız var mı diye konuyu sorgulayacağız. Dayanışma koridorları diye AB'nin bir girişimi var. Avrupa girişimi şöyle bir şey teklif ediyor: Ukrayna tahıllarını ve ürünlerini Avrupa'ya ihraç etmek, kara yoluyla ihraç etmek istiyorlar. Giriş konuşmasında dediğim gibi bunu imtiyazlı bir şekilde yapacak aslında Avrupalıların kendi üreticileri bununla ilgili protestolar yapıyor. Onların çünkü ucuz Ukrayna tahıllarından dolayı pazar olumsuz yönde etkilendi.

Minsk anlaşmalarını Ukrayna'yı silahlandırma molası olarak kullandılar. Batı, Ukrayna'da Nazi ideolojisinin sıçramasına katkı sundu. Batı bunları Rusya'yı zayıflatmak, Ukrayna ve Rusya haklarının refaha ulaşmasını engellemek için yaptı.

Görüşmeler yapmaya hazırız ama mevcut realiteleri dikkate almaları lazım.

SURİYE-TÜRKİYE-İRAN-RUSYA BAKAN YARDIMCILARI TOPLANTILARI)

Lavrov: Normalleşme süreci için savunma bakanları, istihbarat başkanları ve bakan yardımcıları seviyesinde toplantıların yapılması başlı başına bir başarı. Uygun olan tarihleri belirleriz. 

KUZEY AKIM BORU HATTINDAKI PATLAMALAR

Çavuşoğlu: Kuzey Akım boru hatlarına ciddi saldırılar oldu. Dünyada Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizini daha da tetikledi. Türkiyue olarak özellikle bölgemizde enerji krizinin etkilerini azaltmak için her ne kadar yeni bulduğumuz doğalgaz sistemimize önümüzdeki günlerde toplanacak olsa da hala dışa bağımlıyız. Bu saldırının kimin tarafından neden yapıldığına dair soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bu soruşturmanın uzmanlar tarafından oluşan bir kuruluş tarafından yapılöamsı gerekiyor. Tüm tarafların bunun içinde olması gerekiyor. Açık, şeffaf bir soruşturma mutlaka yapılmalıdır.


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