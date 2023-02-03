Son dakika... Çavuşoğlu'ndan konsolosluk açıklaması: Adımlarımız olacak

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki bazı konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bazı batılı ülkelerin büyükelçilikleri konsolosluk birimleri dahil, hizmetleri durdurdular, hatta kapattılar. Terör tehdidi olduğunu söylüyorlar. Terör tehdidi varsa, müttefiksek, bu tehdidin nereden kaynaklandığını, bir yerden istihbarat geldi, bize bildirmeleri gerekmez mi? Somut bilgiler var, tehdit var, kapatıyoruz diyorlar. Peki, kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bilgi yok. Doğru olan bu bilgileri bize aktarmaları ve tehdit varsa bu saldırıya dönüşmeden önce bertaraf edilmeli. İçişleri Bakanlığımıza, istihbaratımıza soruyoruz, somut bilgi paylaşımı yok. Siz kapattınız da, bu saldırıya dönüştüğünde ne olacak, sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz? Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Elçileri bakanlığa çağırarak bunu söyledik. Bazı bakanlarla da görüştük. Elçilikleri, konsoloslukları kapatırken bizimle detayları paylaşmadan bu adımları atmaları maksatlı. Türkiye'de terör tehdidi var imajı vermek istiyorlarsa, bu dostluğa da sığmaz, müttefikliğe de sığmaz. AK Parti iktidarını, Cumhurbaşkanlığı iktidarını zor duruma düşürmek istiyorlarsa bunun da faydası yok. Büyükelçilerine verdiğimiz mesaj da budur. Bazı ülkelerin kapatma eylemine siz de katılın dediğini de biliyoruz. Bundan sonra somut belge paylaşmadan bu yöntemlere giderlerse bizim de atacağımız adımlar olacaktır, bu mesajı da kendilerine verdik."