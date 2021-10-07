Son Dakika... Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert sözler: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin
Son Dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili, "Bizimle ilgili söyleyeceklerini arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile baş başa görüştü, ardından da basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçti.
Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alarak söylediği sözlere tepki gösterdi ve "Bizimle ilgili söyleyeceklerini arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi" dedi.
Macron'un açıklamalarının, Fransa'da yaklaşan seçimler dolayısıyla yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu ayrıca, "Macron ile basın üzerinden değil de doğrudan konuşmak konusunda hem fikirdik, bu açıklamaları doğru bulmuyoruz" ifadesini de kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" açıklamasında da bulundu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- Arsızlar İstanbulluların malına çökmüşler
- Memur ve emekliye iyi haber
- Valilik açıkladı: PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- SP'li başkan yaşamına son verdi
- Cumhur İttifakı eriyor
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu
- Dünya yarışta... Türkiye Covid-19 ilacını alacak mı?
- Çay fırlatan öğrencilere tutanak
- Soylu’nun Akrabası Jandarma Tutanağında