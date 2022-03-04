Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'ya 'Antalya' teklifi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO karargahında açıklamalarda bulunarak "İki ülke bakanını Antalya'da buluşturmak isteriz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyledi.
Çavuşoğlu, dün itibarıyla Ukrayna’dan 9 bin 653 Türk yurttaşının tahliye edildiğini bildirdi. Çavuşoğlu aryıca Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu söyledi.
"Türkiye'nin kararlığı ve savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar ortada. Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Antalya'ya geleceğini teyit etti. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz."
9 BİN 653 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Dün itibariyle Ukrayna'dan 9 bin 653 vatandaşın tahliyesinin gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, "Birkaç gün önce Odessa'daki vatandaşlarımıza 'Oradan ayrılın' çağrısında bulunduk, her gün oradan da tahliyeler gerçekleşiyor. Önümüzdeki süreçte çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İki tarafla da iletişimimiz devam ediyor. Kuşatılmış bölgelerdeki vatandaşlarımızı Rusya üzerinden tahliye etmek için çalışmalarımız sürüyor. Umarım en kısa planımız işler, gayretlerimizi devam ettireceğiz. Dönmek isteyen her vatandaşımızı tahliye etmek için yoğun çalışmalarımız sürüyor. Rus tarafıyla da askerler düzeyinde temasımız devam ediyor. Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya’ya geçirilerek Türkiye’ye tahliyesi için görüşmelerin sürüyor" dedi.
ABD İLE İLİŞKİLER
Wendy Sherman'ın ziyaretine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "ABD ile gündemimizde ikili konular da var, Ukrayna'daki durum da görüşülecektir. Hava sahamızı açık tutuyoruz. Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli. Sadece Türkiye açısında değil yaptırımı uygulayan ülkelerin vatandaşları açısından da hava sahasını açık tutuyoruz" diye konuştu.
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