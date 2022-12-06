Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız

06 Aralık 2022 Salı, 12:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile ortak basın toplantısında konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından silahlandırılan ve statüsü ihlal edilen adalara yönelik “Yunanistan'ın bundan vazgeçmesi lazım. Ya geri adım atar, ya anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız. Bize yönelik tehditlere karşı sessiz, duyarsız kalmamız mümkün değil. Yunanistan şunu unutmasın: rüzgâr eken, fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın...” dedi.

Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç ile yürütülen görüşmelere işaret ederek, “29 Kasım'da Bükreş'te Finlandiya ve İsveç Dışişleri bakanları ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bugüne kadar atılan adımları memnuniyetle karşıladığımızı, ama henüz atılması gereken adımların da olduğunu kendilerine söyledik. Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen'in Türkiye gelmesi önemli, çünkü Finlandiya'dan bize yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin bir açıklama olmadı. Böyle bir açıklamayı kendilerinden bekliyoruz. Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in atması gereken daha somut adımları var. Mesela, terörizmin finansmanı, terör varlıklarının dondurulması ve suçluların da Türkiye'ye iadesi...” diye konuştu.

İsveç'in Türkiye'ye iade ettiği Mahmut Tat hakkında konuşan Çavuşoğlu, “Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici. Fakat bu şahıs bizim listemizde yoktu. Neticede olup olmaması da önemli değil. Ama listedeki olan kişilerin de Türkiye'ye iade edilmesi, orada bulunanların da mal varlıklarının dondurulması gibi taleplerimiz ciddi taleplerdir. Bu atılan ve atılacak adımlar konusunda TBMM'nin ve halkımızın ikna olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “(İsveç) Şu anda yeni hükümetle beraber daha olumlu bir atmosfer içinde süreç ilerliyor. Bazı olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Kasım ayı, temaslar bakımından önemli bir ay oldu. Fakat, üyelik konusu tamamen onların üçlü mutabakattaki şartları yerine tam olarak getirmesine bağlıdır” dedi.