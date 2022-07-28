Son Dakika: Çin Devlet Başkanı Şi, Joe Biden ile görüştü

Son dakika gelişmesi... Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 21:22
Son Dakika: Çin Devlet Başkanı Şi, Joe Biden ile görüştü
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