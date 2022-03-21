Son Dakika: Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Son dakika haberine göre, Güney Çin'de Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. Uçakta 132 yolcunun olduğu bilgisi verildi. Can kaybına ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi.
Çin'de Eastern Havayollarına ait yolcu uçağı ülkenin Guangxi eyaletinde düştü. Çin'in Kunming kentinden Guangzhou'ya uçan Boeing 737 tipi yolcu uçağında 9'u mürettebat 132 kişi bulunuyordu.
Bölge Acil Durum Yönetim Departmanı'ndan yapılan açıklamada 132 kişi taşıyan bir yolcu uçağının Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düştüğü bildirildi.
UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ DAĞDA YANGIN ÇIKTI
Departmanın verdiği bilgilere göre Kunming'den Guangzhou'ya giden China Eastern Airlines şirketine ait Boeing 737 uçağı, Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinde düştü. Uçağın düştüğü dağda yangın çıktı.
Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin internet sitesinde uçakta bulunan 132 kişinin 123'ünün yolcu, 9'unun da mürettebat olduğu duyuruldu.
Kurtarma ekiplerinin oluşturulduğu ve ekiplerin kaza yerine yaklaştığı bildirildi. Can kaybı konusunda şu an herhangi bir bilgi bulunmuyor.
HİSSELER DÜŞÜŞE GEÇTİ
Boeing kazanın ardından bir açıklama yapmazken, Boeing hisseleri yüzde 6.4 düştü.
Son yıllarda havacılık alanında en güvenli ülkelerden biri olarak öne çıkan Çin’de son ölümlü kaza 2010’da meydana gelmiş ve Embraer E-190 jetin düşmesi sonrasında uçaktaki 96 kişiden 44’ü yaşamını yitirmişti.
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