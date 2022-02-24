Son dakika: Çin'e ait 9 savaş uçağı Tayvan'ın hava savunma sahasında

24 Şubat 2022 Perşembe, 17:24

Tayvan Savunma Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nin üst ucunda, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Pratas Adası'nın kuzeydoğusunda Çin'in sekiz J-16 avcı uçağı ve bir Y-8 keşif uçağının hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ) ihlalde bulunduğunu açıkladı.

Tayvan'ın son 2 yıldır Pekin'e ADIZ ihlali suçlamasında bulunduğu ifade edildi.