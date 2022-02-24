Son dakika: Çin'e ait 9 savaş uçağı Tayvan'ın hava savunma sahasında
Son dakika: Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 9 savaş uçağının "Hava Savunma Tanımlama Sahası" ilan edilen bölgeye girdiğini açıkladı.
Tayvan Savunma Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nin üst ucunda, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Pratas Adası'nın kuzeydoğusunda Çin'in sekiz J-16 avcı uçağı ve bir Y-8 keşif uçağının hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ) ihlalde bulunduğunu açıkladı.
Tayvan'ın son 2 yıldır Pekin'e ADIZ ihlali suçlamasında bulunduğu ifade edildi.
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