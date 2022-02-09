ABD’nin Tayvan ile silah ticareti sürüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, Pekin’in tepkilerine karşın Tayvan’ın füze savunma sistemlerini güçlendirmeyi amaçlayan destek anlaşmasını onayladığını belirtti. Tayvan, anlaşma için Washington’a teşekkür etti.
ABD, Pekin’in tepkilerine karşın Tayvan ile savunma işbirliğini artırıyor. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Dışişleri’nin Tayvan’ın füze savunma sistemlerini güçlendirmeyi amaçlayan destek anlaşmasını onayladığını belirtti. Bununla, Patriot füze savunma sistemini desteklemek için mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere askeri teçhizat ve hizmetlerin Tayvan’a 100 milyon dolar maliyetle satışının yapılabileceği kaydedildi.
PEKİN TEPKİLİ
Tayvan, anlaşma için Washington’a teşekkür etti. ABD’nin adımına Çin ise tepki gösterdi. Pekin, bu anlaşmanın ABD-Çin ilişkilerine ve Tayvan Boğazı’ndaki istikrara ciddi şekilde olumsuz etki yapacağı mesajı verdi.
Pekin yönetimi, “Tek Çin” politikası çerçevesinde Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak kabul ediyor. Tayvan ise bu yaklaşımı reddediyor, son dönemde de Çin savaş uçaklarının hava sahasını ihlallerinin arttığını belirtiyor. ABD, Pekin’in “Tek Çin” politikasını tanıdığını belirtse de Tayvan’la güçlü ilişkileri bulunuyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta aralarında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın olduğu Ortadoğu’daki müttefiklerine olası silah teçhizatı satışına da geçen hafta onay vermişti. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, “Ürdün’e tahmini değeri 4.21 milyar dolar olan F-16 C/D Blok 70 uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verildi” açıklaması yapmıştı.
Suudi Arabistan için de füze savunma sistemlerini geliştirmek için 31 adet Çok İşlevli Bilgi Dağıtım Sistemi-Düşük Hacimli Terminali’nin 23.7 milyon dolara satışına onay verildiği kaydedilmişti. BAE için de, 30 milyon dolarlık HAWK füze savunma sistemleri yedek ve onarım parçası satışına onay verildiği duyurulmuştu. Dışişleri Bakanlığı’nın silah satış kararlarının yürürlüğe girmesi için Kongre’den de onay gerekiyor.
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