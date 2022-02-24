Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Son dakika: AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda Ukrayna'yı görüştü.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat devam ederken dünya liderlerinden açıklamalar ve çağrılar gelmeye devam etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.
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