Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son dakika: AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda Ukrayna'yı görüştü.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 19:42
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat devam ederken dünya liderlerinden açıklamalar ve çağrılar gelmeye devam etti. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

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