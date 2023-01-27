Son dakika: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son dakika... Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Danimarka'da, Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenildiği kaydedildi.
Bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığının belirtildiği açıklamada, "Büyükelçi’ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilmiş, söz konusu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır" denildi.
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