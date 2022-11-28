Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın önümüzdeki aylarda yeniden karşılıklı büyükelçi atayabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 15:04
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması
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