Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın önümüzdeki aylarda yeniden karşılıklı büyükelçi atayabileceğini söyledi.
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