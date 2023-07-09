Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile tahıl anlaşmasını görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
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