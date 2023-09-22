Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü.
Görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.
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