Son Dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Meksika Senatosu'na kınama

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 00:06

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 00:27

Dışişleri Bakanlığı, Meksika Senatosu’nda kabul edilen, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan kararı reddederek şiddetle kınadı.

Söz konusu kararın “hükümsüz bir teşebbüs” olduğu kaydedilerek, “Bu kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Yasama organlarının tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığını hatırlatırız” denildi.

Açıklamada, “Bu teşebbüs, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu teyit eden kararlarına da açıkça aykırılık teşkil etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, açıklamanın devamını şu şekilde sürdürdü:

“Meksika Senatosu’nun bu vahim kararının Meksika’dan ekiplerin de katılımıyla depremzedelerin arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir zamana rastlaması ise talihsizdir ve Türkiye-Meksika dostluğuyla bağdaşmamaktadır. Meksika Senatosu’nu tarihten husumet yaratmaya çalışan bazı çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, bu yanlış adımını düzeltmeye davet ediyoruz.”