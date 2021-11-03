Son dakika... DSÖ'den Hint aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı
Son dakika gelişmesi... Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da geliştirilen Covid-19 aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı verdi.
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