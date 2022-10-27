Son Dakika: Elon Musk resmen Twitter'ı satın aldı

27 Ekim 2022 Perşembe, 17:01

Elon Musk bugün Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı.

Anlaşmanın sağlandığını belirten milyarder iş insanı reklam verenlere seslendiği bir mesaj yayınladı.

Twitter'ın satın aldıktan sonra, sosyal medya sitesinin "Herkese sıcak ve misafirperver olmalı" diyerek Twitter'da kullanıcıların karşısına çıkan reklamların da düzeltileceğini vaat etti.

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, şu ifadeleri kullandı;

Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla tartışma konusu yaratıldı. Çoğu yanlış çıktı. Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır. Şu anda sosyal medyanın, daha fazla nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol yankı odalarına bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var. Twitter'ı kolay olacağı için satın almadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. Sevdiğim insanlığa yardım etmek için yaptım. Bunu alçakgönüllülükle yapıyorum ve tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın çok gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum.