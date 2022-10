Elon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdı

Elon Musk'ın twitter hesabındna paylaştığı videoda, Musk’ın şirketin San Francisco’da bulunan ana merkezine girerken elinde bir mutfak lavabosu taşıdığı görüldü.

Musk, videoyla ilgili paylaşımda, "Twitter'in ana merkezine girerken–önce iyi düşün" ifadelerini kullandı.

Musk'ın elinde lavabo taşıyla şirkete girmesi ve paylaştığı ifade için, Twitter'i alma sürecinde yaşanan sıkıntılara yönelik bir espri veya geçen hafta Washington Post'ta çıkan Twitter'i aldıktan sonra çalışanlarının yüzde 75'inin işine son verme haberlerine gönderme olabileceği yorumları yapıldı.

Musk, aynı şekilde Twitter profilini "Baş amir" olarak değiştirdi.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7