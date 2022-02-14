Son Dakika: Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi açıklamalar
Son Dakika: AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV indirimlerine ilişkin konuşarak, "Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:
- Yaklaşık 5.5 milyar doları ihracatımız olmak üzere, 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle BAE önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları BAE'de bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla BAE yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10. pazarı konumundadır.
- BAE de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir.
- BAE'yi son olarak Başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Aralık ayında Dışişleri Bakanımız ziyaret etti. Bu ziyaretimle ilişkilerimizin hak ettiği ivmeyi yakalamasını umut ediyoruz. BAE ile ilişkilerimizde yeni dönemi başlattık. Bölgesel gelişmeleri de ele alacağız.
- BAE önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. BAE de Türkiye'deki dinamik ekonomik yatırımına katkıda bulunuyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Önde gelen yatırımcılarla bir araya geleceğim.
Erdoğan, "Covid-19 sürecinden sonra ilk ziyaretinizi gerçekleştireceksiniz. Emine Hanım sağlık durumu nasıl?" sorusunun üzerine ise, "Eşim benimle bu ziyaretimde birlikte olamayacak çünkü henüz pozitif. Biz hamdolsun negatifiz ama o da tedavi sürecini hafif atlatıyor" yanıtını verdi.
KDV indirimleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
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