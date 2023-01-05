Son Dakika... Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması
Son Dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme olasılığına ilişkin mesajlar verdi.
Erdoğan, Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattıklarını dile getirdi.
Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda, "Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" dedi.
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