Son Dakika... Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması

Son Dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 14:51
Son Dakika... Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme olasılığına ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattıklarını dile getirdi.

Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda, "Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" dedi.


Beşar Esad suriye

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