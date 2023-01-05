Son Dakika... Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması

05 Ocak 2023 Perşembe, 14:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme olasılığına ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattıklarını dile getirdi.

Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda, "Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" dedi.