Son Dakika... Erdoğan'dan 'göç baskısı' açıklaması

Son Dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 14:58
Son Dakika... Erdoğan'dan 'göç baskısı' açıklaması
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • (Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.
  • Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir.
  • Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur.
  • Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.
  • Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı bin 100'dür. Geçmişten bugüne burs verdiğimiz Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır.

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