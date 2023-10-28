Son dakika... Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama: 'Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin...'

Yayınlanma: 28.10.2023 - 23:05

Güncelleme: 28.10.2023 - 23:19

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrası başlayan savaşın, "İsrail'in ikinci kurtuluş savaşı" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, "Savaşacağız. Teslim olmayacağız. Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

İsrail'in "çok net hedefleri" olduğunu belirten Netanyahu, İsrail Kara Kuvvetleri'nin, Hamas'ı dağıtmak ve rehineleri geri getirmek için Gazze'ye takviye birlik gönderdiğini açıkladı.

Netanyahu, "İsrail'in askerleri ve komutanları halen Gazze Şeridi'nde. Her yerde konuşlanmış durumdalar" diye konuştu.

İsrail ordusunun sivillerin korunması için gereken önlemleri aldığını belirten Netanyahu, Hamas'ı, "insanları kalkan olarak kullanarak" insanlığa karşı suç işlemekle itham etti.

ERDOĞAN’IN O SÖZLERİNE YANIT MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Örgütü’nün düzenlediği ‘Büyük Filistin Mitingi’nde yaptığı konuşmada, “İsrail, seni savaş suçlusu olarak ilan ediyoruz” demişti.

Netanyahu ise açıklamasında Erdoğan'a atıfta bulunmadan, "Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı açıklaması öncesi Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrası Gazze'de rehin tuttuğu kişilerin aileleri ve onların temsilcileriyle görüşmüştü.

Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 1400 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, yaşamını yitirenlerin çoğunun, aralarında kadınların ve çocukların da olduğu siviller olduğunu açıklamıştı.

2006'dan bu yana Hamas'ın yönetimindeki Gazze'de ise Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim sonrası düzenlediği saldırılarda 7600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in saldırılarında yaşamlarını yitirenlerin yüzde 40'ının çocuklar olduğunu açıklamıştı.