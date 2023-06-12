Son dakika... Eski İtalya Başbakanı Berlusconi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:46

Güncelleme: 12.06.2023 - 12:59

İtalyan basını, bir süredir kanser tedavisi gören eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin öldüğünü duyurdu.

Silvio Berlusconi, kan kanseri (lösemi) ile ilgili testler için Milano kentindeki San Raffaele hastanesine kaldırıldıktan sonra vefat etti.

86 yaşında yaşamını yitiren Berlusconi, dört kez İtalya Başbakanlığı görevinde bulundu.

Berlusconi ayrıca, İtalyan futbol kulübü Milan'ın eski başkanı olmasının yanı sıra Forza İtalia partisinin kurucusu ve medya imparatorluğu yaptı.

"Il Cavaliere" (Şövalye) lakaplı Berlusconi, ölümüne kadar olan sürede hastalığına rağmen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin iktidar ortağı olarak siyaset sahnesinde aktif olarak yer aldı.

Silvio Berlusconi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında evlenen oğlu Bilal Erdoğan’ın nikah şahidi olmuştu.