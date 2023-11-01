Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den gelen mesajlara piyasanın ilk tepkisi 'olumlu' oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.
Banka, kasım ayı toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesi olan yüzde 5,25 - 5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi.
Ekonomistlerin beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede kalması yönündeydi.
Fed, daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini belirtti. Yetkililer, ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendireceğini yineledi.
Fed, Eylül ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngörmüştü.
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