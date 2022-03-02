Son Dakika: Fed'den faiz kararı

Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 16:39
Son Dakika: Fed'den faiz kararı
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Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

Powell Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine etkilerinde yüksek belirsizlik olduğunu belirtti.

Powell, "Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturuyor. Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik bozulmaları, daha büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek" açıklamasında bulundu.



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