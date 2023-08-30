Son dakika: Fidan ve Lavrov Moskova'da görüşecek
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, yarın Moskova'da görüşeceği açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya dışişleri bakanı Sergei Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, yarın Moskova'da görüşeceklerini açıkladı.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Zaharova, Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirerek Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşeceğini belirtti.
Zaharova, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek Rusya Dışişleri Bakanı ile Türkiye-Rusya ilişkilerini ve uluslararası gündemi değerlendirecekler" ifadesinde bulundu.
Zaharova ayrıca, "İki bakan, başta Ukrayna, Suriye, Libya ve Transkafkasya olmak üzere bölgedeki durumu ele alacaklar ve enerji sektöründeki stratejik projelerin uygulanması da dahil olmak üzere Rus-Türk işbirliğinin durumunu analiz edecekler. Bakanlar ayrıca, üst düzey diplomatik temasların takvimini belirleyecekler" sözlerini ifadesine ekledi.
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