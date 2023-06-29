Son dakika... Fransa'da tansiyon yükseliyor: Clamart kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika haberi... Fransa polisinin açtığı ateşle hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar şiddetlenerek devam etti. Son olarak polis tarafından protestoculara biber gazlı müdahalede bulunulurken Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
NE OLMUŞTU?
Polis, 27 Haziran'da, Nanterre kentinde, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.
Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı anlar yer alıyor.
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