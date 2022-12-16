Son Dakika: Fransa'da yangın, 5'i çocuk 10 kişi öldü
Son dakika... Fransa'nın Lyon kentinde çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi öldü.
Fransa'nın Lyon kentinde, 7 katlı binada çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi.
AFP'nin haberine göre, yangında yaşamını yitirenlerin yanı sıra birinin durumu ağır olmak üzere 14 kişi de yaralandı.
Yetkililer, yaralananlar arasında yangına müdahale eden iki itfaiyecinin yer aldığını açıkladı.
Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
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