Son dakika: Fransız şirket 'IŞID'e destek' suçunu kabul etti
Suriye'deki faaliyetlerini yürütmek için IŞİD'e ödeme yaptığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suça iştirak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Fransız çimento şirketi Lafarge'ın, "IŞİD'e yardım etme" suçunu kabul edeceği belirtildi.
Fransa’da geçen yılın Eylül ayında, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, IŞİD ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği çeşitli belgeler ile gözler önüne serildi.
FRANSIZ İSTİHBARATI LAFARGE’IN IŞİD’E ÇİMENTO SAĞLADIĞINI BİLİYORDU
Lafarge Güvenlik Müdürü Veillard ile Fransız İçişleri Bakanlığı istihbaratı arasındaki e-posta trafiğinde 1 Eylül 2014’te yapılan yazışmalarda IŞİD’e çimento gönderilmesi işinin ayrıntıları ele alındı.
Fransız istihbaratının kullandığı, “IŞİD’e giden çimentoyla ilgili daha fazla detay verebilir misiniz? ” şeklindeki ifadesinden, Lafarge’ın söz konusu dönemde terör örgütüyle ilişkisinden Fransız devletinin haberdar olduğu açık şekilde görülüyor.
Ortaya çıkan belgelerde Lafarge ile Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servisleri arasında yalnızca 2013 ve 2014 yılları arasında yapılan görüşmelerin 30’dan fazla olduğu dikkati çekiyor.
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