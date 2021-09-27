Son Dakika... Girit Adası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem!
Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Yunanistan'da 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit adasında 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Archanes kenti olarak kaydedildi. İlk önce depremin şiddetini 6,5 olarak duyuran EMSC, daha sonra 6,0 büyüklüğünde revize etti.
BİR DEPREM DAHA GERÇEKLEŞTİ
EMSC'nin son dakika verilerine göre, Yunanistan'ın Crete kentinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Kathimerini kentinde ise deprem sonrası görüntüler, hasarı gözler önüne seriyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
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