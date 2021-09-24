Son Dakika... Akdeniz açıklarında deprem
Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi, Kos Adası'nda 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
17.19 sıralarında gerçekleşen deprem 9.1 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 24, 2021
KOS ADASI (AKDENIZ) https://t.co/cVj0ayEtlf
24.09.2021, 17:19:31 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 9.1 km#Kandilli
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