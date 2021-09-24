Son Dakika... Akdeniz açıklarında deprem

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 17:38
Son Dakika... Akdeniz açıklarında deprem
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Kandilli Rasathanesi, Kos Adası'nda 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

17.19 sıralarında gerçekleşen deprem 9.1 km derinliğinde meydana geldi.



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