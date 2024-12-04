Güney Kore Savunma Bakanı istifasını sundu!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:31

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:53

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'e istifasını sunduğu bildirildi.

Sıkıyönetimin uygulanmasında “tüm sorumluluğu üstlendiğini” söyleyen Kim Yong-hyun, görev alan tüm askeri personelin kendi emirlerini yerine getirdiğini, dolayısıyla durumdan yalnızca kendisinin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'e sıkıyönetim ilan etmesini “bizzat kendisinin tavsiye ettiğini ve karar karşısında kafası karışan vatandaşlara karşı kendisini sorumlu hissettiğini” ifade etti.

Kim Yong-hyun, “Yaşananlardan dolayı vatandaşlardan özür diliyorum. Devlet başkanına istifamı sundum” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün geceki sürpriz sıkıyönetim ilanı ve bunun kaldırılmasının ardından, iktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) lideri Han Dong-hoon, durumdan sorumlu tuttuğu Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını talep etti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, PPP lideri Han, Ulusal Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "İktidar partisi olarak bugünkü felaket durum nedeniyle kamuya özür borçlu hissediyoruz" dedi.

Han, "Başkan Yoon, bu felaket durumu izah etmeli ve başta sıkıyönetimi öneren savunma bakanı olmak üzere tüm sorumlular hesap vermeli" ifadesini kullandı.

İktidar partisinin, durumun ülke ekonomisi ve diplomasisine zararını asgariye indirmek üzere çalışacağını belirten Han, olayın soruşturulmasını ve gereken tedbirlerin alınmasını takip edeceğini vurguladı.

Savunma Bakanlığı, Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini Bakan Kim'in önerdiğini doğrulamıştı. Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi'nin eski başkanı olan Kim, Yoon'a yakın bir isim olarak biliniyor.

SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon'un dün gece televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.