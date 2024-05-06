Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti

Son dakika haberi... Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 19:52
Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti
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Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.


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