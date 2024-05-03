Hamas'tan Türkiye çıkışı: Son derece önemli

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararının Filistin halkı için son derece önemli olduğunu ifade etti.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:43
Hamas'tan Türkiye çıkışı: Son derece önemli
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme ve Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma kararlarına yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin aldığı kararların "korkunç bir soykırıma maruz kalan Filistin halkı için" son derece önemli olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail aleyhinde UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olma kararını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


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