Çin Dışişleri, Hamas temsilcileriyle masaya oturdu

Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:02

Güncelleme: 30.04.2024 - 13:02

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying bugün yaptığı açıklamada, Hamas ve El Fetih temsilcilerinin Çin’in daveti üzerine başkent Pekin’e geldiklerini tarafların Filistin’in mevcut durumu ile ilgili konuların ele aldıklarını belirtti.

Açıklamada, “Çin tarafının daveti üzerine Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) ve Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) temsilcileri, Filistin uzlaşısının teşvik edilmesi konusunda derinlemesine ve samimi bir diyalog kurmak üzere geçtiğimiz günlerde Pekin'e geldi.

İki taraf diyalog ve istişare yoluyla uzlaşıyı gerçekleştirme yönündeki siyasi iradelerini tam olarak ifade etmiş, birçok spesifik konuda görüşmelerde bulunmuş ve cesaret verici ilerlemeler kaydetmiştir. Taraflar, Filistin dayanışması ve birliğinin erken bir tarihte sağlanması amacıyla bu diyalog sürecini devam ettirme konusunda mutabık kaldılar” ifadeleri yer aldı.