Son Dakika... Hindistan'dan Pakistan'a füzeli saldırı: Pakistan Başbakanı'ndan ilk açıklama

Yayınlanma: 06.05.2025 - 23:30

Güncelleme: 07.05.2025 - 00:57

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Açıkça söylememe izin verin, Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.

1'İ ÇOCUK 3 ÖLÜ, 12 YARALI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Chaudhry, saldırıda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin yaralandığını açıklayan ISPR Genel Müdürü Chaudhry, "Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

HİNDİSTAN, SINDOOR HAREKATI'NI BAŞLATTI

Hindistan'dan yapılan açıklamada ise Pakistan'ın askeri tesislerinin hedef alınmadığı saldırıda hedefin bölgedeki terör altyapısının hedef alındığı söylendi.

Hindistan hükümeti yaptığı açıklamada, Cemmu Keşmir'de 9 noktayı vurduklarını ve 'Sindoor Harekatı'nı başlattıklarını duyurdu.

Açıklamada, hiçbir Pakistan askeri tesisinin hedef alınmadığı belirtildi.

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "terör altyapısına yönelik Cemmu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattıklarını" duyurdu.

Toplam 9 noktanın hedef alındığını, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğunu ifade eden Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi" açıklamasını yaptı.

'HİNDİSTAN'A AİT 2 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ'

Anadolu Ajansı'nın Pakistan güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, Hindistan’a ait 2 savaş uçağı düşürüldü.

ŞAHBAZ ŞERİF: UYGUN CEVAP VERİLMEKTEDİR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin, Hindistan'ın saldırılarına karşılık verme hakkına sahip olduğunu ve "bu karşılığın verilmekte olduğunu" ifade etti.

Şerif, sosyal medya hesabından, Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ordusunun "düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini" belirten Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir." ifadesini kullandı.