TCG Büyükada Karaçi’de... Türkiye’nin Pakistan’a desteği Hindistan’da nasıl yorumlanıyor?

Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:08

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:22

Türk Donanması’na ait TCG Büyükada savaş gemisi, 4 Mayıs’ta liman ziyaretleri çerçevesinde Pakistan’ın Karaçi Limanı’na ulaştı. Ziyaretin 7 Mayıs’a kadar süreceği bildirildi. Türk ve Pakistanlı yetkililer, ziyaretin amacının deniz işbirliğini güçlendirmek ve koordinasyonu artırmak olduğunu belirtti. Ancak Times Now India, Delhi yönetiminin bu durumu, ‘terör gruplarını barındıran bir devletle dayanışma’ olarak göreceğini yazdı.

One India, 27 Nisan'da 7 adet C-130 Hercules tipi Türk askeri nakliye uçağının Pakistan'a iniş yaptığını iddia etti. Bu uçaklardan 6'sının başkent İslamabad, birinin ise Karaçi'deki Faysal Hava Kuvvetleri Üssü'ne indiği öne sürüldü. Uçakların Bayraktar TB2 SİHA'lar, küçük silahlar, akıllı bombalar ve güdümlü füze sistemleri taşıdığı iddia edildi.

Ancak Türkiye bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

“DESTEK SINIRLI OLUR”

Hindistan-Pakistan geriliminin savaşa dönüşebileceği endişelerinin yaşandığı bir dönemde, Hintli uzmanlar Türkiye'nin bu hamlelerini Pakistan'a destek mesajı olarak değerlendiriyor. Hindistan ordusundan emekli Tümgeneral Satish Dua, basına demecinde, "Türkiye, Hindistan ile gerginlik ortamında Pakistan'a desteğini göstermek istiyor. Bu yüzden TCG Büyükada'yı Pakistan'a gönderdi" açıklamasında bulundu.

Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nden (JNU) emekli profesör ve dış ilişkiler uzmanı Rajan Kumar, Bhaskar English'e demecinde, "Türkiye ile Hindistan arasında 4 bin 565 kilometre mesafe var. Türk ordusu, Pakistan üzerinden veya deniz yoluyla Hindistan'a karşı savaşacak durumda değil. Bu lojistik açıdan çok zor ve pahalı olur. Bu nedenle Türkiye, doğrudan savaşmak yerine Pakistan'a arka planda destek verecektir" dedi.

Öte yandan Hint basını, Türkiye ve Pakistan donanmalarının yakında ortak deniz tatbikatları düzenleyeceğini öne sürdü. Ancak Hintli uzmanlar, Hindistan ile Pakistan arasında olası bir savaş durumunda, Türkiye'nin Pakistan'a yardımının sınırlı olacağı değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK SAFLAŞMADA SON DURUM

Pakistan’a açık destek verenler

India.com'a göre Çin, Hindistan ile yaşanan gerginlikte, Pakistan'a açıkça destek veren ülkelerden biri. Çin, Pakistan'ın egemenliğini destekleyeceğini ve dostluğunu sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca, Pahalgam'daki terör saldırısıyla ilgili uluslararası soruşturma talebini de destekledi. 1 Mayıs Perşembe günü Çin Büyükelçisi Jiang Zaidong, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Keşmir konusundaki kararlarını gündeme getiren ve barış çağrısında bulunan Azerbaycan da Pakistan'ı destekleyen ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca, Pahalgam saldırısıyla ilgili Pakistan lehine uluslararası soruşturma talep ederek, savaş yerine diyalog yoluyla çözüm arayışını vurguladı.

Malezya da Pakistan'ın yanında yer alan ülkelerden biri. Times Now'a göre, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in duygularını paylaştı. Daha önce Malezya, Keşmir'deki 370. maddenin kaldırılması konusunda Hindistan'ı eleştirmişti.

Bu eleştiriye karşılık olarak Hindistan, Malezya'dan palm yağı ithalatını azaltarak ekonomisini etkilemişti. Son yıllarda Keşmir konusunda nispeten sessiz kalan Malezya, şimdi Pakistan'a desteğini yeniden seslendirmeye başladı ve özellikle Pahalgam saldırısıyla ilgili adil bir soruşturma talep ediyor.

Çekimserler

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki terör saldırısı nedeniyle yaşanan sorunla ilgili "tansiyonun artırılmaması" çağrısında bulundu. Bu açıklamalar, ABD'nin açık bir biçimde savaş ihtimalinden kaçınma çabasını gösteriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı ‘şiddetle’ kınadı ve Hindistan halkıyla dayanışma mesajı verdi. Bu açıklama, Washington’un terör saldırılarını kesin bir dille reddettiğini ve Hindistan'ın ‘meşru müdafaa hakkını’ tanıdığını ima eden klasik söylemlerle uyumlu. Ancak açıklamanın dili dikkatli seçilmiş: Pakistan’ı doğrudan suçlamaktan kaçınıldı. Bu, ABD’nin İslamabad'la ilişkileri tamamen koparmak istemediğini ve bölgesel istikrarı öncelediğini gösteriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Peskov, Hindistan'ın Rusya için stratejik ortak ve Pakistan'ın da birçok alanda ortak konumunda bulunduğunu vurgulayarak, iki ülkenin gerginliği azaltma konusunda çözüm bulmasını umduklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüşerek Pahalgam saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti. Bu görüşme, Rusya'nın bölgedeki etkinliğini sürdürme çabası olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Hindistan’ın, Rusya’nın önemli enerji alıcılarından biri olduğu biliniyor.

Hindistan’a açık destek verenler

Hindistan cephesinde ise önemli müttefikler bulunuyor. İsrail, Hindistan-Pakistan gerginliği sırasında Hindistan'a açıkça desteğini ifade etti. Pahalgam saldırısının hemen ardından, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in Hindistan Büyükelçiliği, büyükelçi ve diğer üst düzey İsrail liderleri olayı kınadı. Netanyahu ayrıca başsağlığı ve destek ifade etmek için Başbakan Narendra Modi ile görüştü. İsrail, Hindistan'a her türlü yardımı sağlayacağını belirtti.

İtalya ve Fransa da Hindistan'a destek veren ülkeler arasında. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pahalgam saldırısıyla ilgili üzüntüsünü dile getirerek faillere karşı sert önlemler alınması çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Pahalgam saldırısı nedeniyle üzüntüsünü ifade ederek Hindistan'a her türlü yardımı sunacaklarını açıkladı.