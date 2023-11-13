Son dakika: İngiltere İçişleri Bakanı görevden alındı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:03

Güncelleme: 13.11.2023 - 12:19

Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, polisi eleştiren yazısının ardından görevinden alındı.

The Times gazetesindeki yazısında, daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlatan Braverman, Filistin'e destek gösterilerini "nefret yürüyüşleri" olarak nitelendirdi.

Londra polisini "taraf tutmakla" suçlayan Braverman'a ilişkin başbakanlıktan yapılan açıklamada “Üzerinde anlaşılmış bir makale değil” denildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, karşı karşıya geldiği İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevinden aldı. The Guardian'a konuşan bir hükümet kaynağı, Sunak'ın görevden alma kararına ilişkin "Rishi Sunak, Suella Braverman'dan hükümetten ayrılmasını istedi ve o da kabul etti" açıklamasında bulundu.

Braverman'ın görevden alınması, Sunak'ın ekibinde yapılacak daha geniş çaplı bir değişikliğin bir parçası olması bekleniyor.