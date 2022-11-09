Son dakika: İngiltere Kralına yumurtalı protesto

İngiltere Kralı 3. Charles, yumurta atılarak protesto edildi. Yumurtalı protestocu, "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi" sloganı attı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 14:53
Son dakika: İngiltere Kralına yumurtalı protesto
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