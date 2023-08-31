Son dakika... İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:56

Güncelleme: 31.08.2023 - 13:01

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a istifasını sundu. İstifa mektubunda geçtiğimiz ay görevinde 4’üncü yılına girdiğini hatırlatan Wallace, aynı zamanda farklı bakanlıklarda toplam 9 yıl görev yaptığını belirtti.

Wallace “Bu büyük ülkeyi koruma ve vatandaşlarını güvende tutma görevinde size ve seleflerinize hizmet etme ayrıcalığına sahip oldum. Bildiğiniz gibi bu hizmet, 7/24 görev yapma sorumluluğunu taşıyor. Hem Güvenlik Bakanı hem de Savunma Bakanı olarak görev yaptığım dönemde, hükümetin çeşitli tehdit ve olaylara karşı müdahalesine katkıda bulundum” ifadelerini kullandı.

Orduya katıldığı günden bu yana kendisini ülkesine hizmet etmeye adadığını kaydeden Wallece, ancak bu bağlılığın ailesi ve kendisi için bir bedeli olduğunu ifade ederek istifa etme kararı aldığını kaydetti. Artık hayatında ihmal ettiği alanlara yatırım yapmak istediğini aktaran Wallece, “Yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi” dedi.

İngiltere Başbakanı Sunak, Wallace’ın istifasını kabul ederek, bulunduğu görevlerden dolayı kendisine teşekkür ettiğini ifade etti.

YENI SAVUNMA BAKAN SHAPPS OLDU

İngiltere’de savunma bakanlığından boşalan koltuğa eski Enerji Bakanı 54 yaşındaki Grant Shapps atandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Kral III. Charles’ın atamayı onayladığı belirtildi. Shapps, ulaştırma, içişleri, ticaret bakanı ve enerji bakanı olarak göre yapmıştı.

Shapps’ın göreve gelmesinin ardından İngiltere’nin Rusya ile savaşta Ukrayna’ya yönelik politikasının devam etmesi ön görülüyor. Ben Wallace, geçtiğimiz ay görevinden istifa etmek istediğini ve bir sonraki dönemde milletvekili adayı olmayacağını söylemişti