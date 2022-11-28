Son dakika: İngiltere'den BBC muhabiri açıklaması
Son dakika... İngiltere, BBC muhabirinin Çin'de gözaltına alınması ve Çin'deki protestolar hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Çin'de ülkenin "sıfır-COVID" politikasına karşı protestoları takip eden bir BBC muhabirinin gözaltına alınmasının "şoke edici ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Sözcü, İngiltere'nin protestolara verilen yanıtla ilgili kaygılarını Çin'e ileteceğini ve hükümetin diğer konularda bu ülkeyle yapıcı ilişkiler kurmaya devam edeceğini söyledi.
Sözcü, "Samimi ve yapıcı bir ilişkinin parçası olarak insan hakları konusundaki endişelerimizi Çin hükümetiyle her düzeyde dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.
Sunak'ın sözcüsü, BBC muhabirinin Çin'de gözaltına alınmasıyla ilgili;
"Sadece işini yapmakta olan bu gazetecinin tutuklanması şok edici ve kabul edilemez. Gazeteciler gözdağı korkusu olmadan işlerini yapabilmelidir."
NE OLMUŞTU?
Çin yönetiminin uyguladığı "Sıfır-Covid" politikasından sıkılan halk prostesto gösterilerine başlamış, Urumçi'de 10 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından protestolar genişlik kazanmıştı.
Gösteriler sırasında birçok kişi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e "istifa et" çağrısında bulunmuştu.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Edward Lawrence isimli muhabirinin, Şanghay'daki protestoları takip ederken polis tarafından tutuklandığını ve dövüldüğünü duyurmuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Şanghay'daki ilgili makamlardan öğrendiğimize göre, söz konusu kişi kendisini gazeteci olarak tanıtmamış ve basın kimlik belgelerini gönüllü olarak ibraz etmemiştir" dedi ve uluslararası medyaya, "Çin'deyken Çin yasa ve yönetmeliklerine uymaları" çağrısında bulundu.
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