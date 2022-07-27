Son Dakika: Irak’ta Şii lider Sadr’ın destekçileri parlamentoyu bastı
Son dakika gelişmesi... Irak’ta Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasına bastı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Protestolar sırasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda toplandı.
Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge’ye girerek parlamento binasını bastı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.
Yeşil Bölge’deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.
IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ’DEN AÇIKLAMA
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada, Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Parlamento binasının halkın malı olduğunu ve protestoculardan derhal binayı terk etmeye çağıran el-Kazımi, kamu ve özel mallara muhafaza edilmesini istedi. Protestoculardan barışçıl şekilde protesto yapmalarını isteyen el-Kazımi, güvenlik güçleri mensuplarını da sükunete davet etti.
SADR HAREKETİ’NDEN PROTESTOCULARA TEŞEKKÜR
Sadr Hareketi lideri Mukteda el-Sadr’a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki ise, protestoculara teşekkürlerini iletti. El-İraki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Can güvenliğiniz her şeyden daha önemlidir, reform mesajınız için teşekkür ederiz. Eğer çekilmek istiyorsanız kararınıza saygı göstereceğim” ifadelerini kullandı.
Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin protestoculara açtığı ateş sonucu 4 protestocunun yaralandığı bildirildi.
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