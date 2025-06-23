Son Dakika... İran ABD üslerine operasyon başlattı: Irak ve Doha'da patlama sesleri duyuldu!

Reuters'ın haberine göre, Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu.

Patlamalar, Katar'ın hava sahasını kapatmasının ve hem ABD hem de Britanya büyükelçiliklerinin vatandaşlarına "yerinde kalmaları" tavsiyesinde bulunmasının ardından geldi.

Axios muhabirinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığına göre, İran'ın Katar'daki ABD hava üslerine 10 füze fırlattığı bildirildi.

KATAR'DAN AÇIKLAMA

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İran'ın (ABD üssüne) saldırısına karşı koyuldu. Can kaybı yok" ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu IRIB de İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatı başlattığını duyurdu. İran, Katar ve Irak’taki ABD askeri üslerini hedef alan "Beşaretü’l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı, İran'ın Katar'daki ABD üssü yanında Irak'taki bir üsse de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssü olan El-Udeid Hava Üssü’nde 10 binden fazla Amerikan askerinin bulunduğu kaydediliyor.

İRAN: KATAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMAMAKTADIR

İran Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından saldırıya yönelik yapılan açıklamada "(ABD üssüne saldırı) Bu eylem dost ve kardeş ülke Katar için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır" dendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sirenlerin çaldığı ve vatandaşların en yakın güvenli bölgeye gitmeleri gerektiği bildirildi.

İŞTE SON DURUM:

20.35 - SURİYE'DEKİ ABD ÜSSÜ TEYAKKUZDA

Reuters'a konuşan bir Suriye güvenlik kaynağı, ABD birliklerine ev sahipliği yapan kuzeydoğu Suriye'deki ana üssün tam teyakkuzda olduğunu ve İran veya İran yanlısı grupların olası saldırılarına karşı harekete geçirildiğini söyledi.

Söz konusu üs 'Kasrak' olarak biliniyor. Üs, ABD birliklerinin konuşlandığı kuzeydoğu Hasakah eyaletindeki iki üsten biri.

20.28 - İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.

Bahreyn ise hava sahasını geçici olarak kapattığını açıkladı.